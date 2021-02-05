Подтверждение Fitch рейтинга РФ говорит об успехе преодоления коронакризиса

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Штраф получило объединение компаний, намеренно завышавших цены на торгах на поставку горюче-смазочных материалов для государственных предприятий. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба в связи с нарушением картелем антиконкурентного соглашения.

На сайте ведомства сообщается, что картель действовал на всей территории Российской Федерации в течение нескольких лет. В числе заказчиков выступали, помимо прочих, коммунальные предприятия. Затраты на покупку ГСМ по завышенной...