Подтверждение Fitch рейтинга РФ говорит об успехе преодоления коронакризиса

https://static.news.ru/photo/d242b0e4-4000-11eb-b806-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Агентство Fitch подтвердило подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. По мнению министра финансов страны Антона Силуанова, это свидетельствует об успешном преодолении отечественной экономикой последствий так называемого коронакризиса.
Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков, — приводит слова Силуанова ТАСС.
Министр также добавил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики дают Fitch повод ещё повысить кредитный рейтинг страны.
В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.
Ранее рейтинг уровня ВВВ со стабильным прогнозом для РФ подтвердило агентство S&P.