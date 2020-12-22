Подсолнечное масло в России упало в цене из-за опасения пошлин

https://static.news.ru/photo/ac4b2be0-4402-11eb-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После предупреждения правительства о борьбе с ростом цен на подсолнечное масло повышением пошлин стоимость тонны этого масла в опте резко обвалилась, свидетельствуют материалы компании «Совэкон».

В частности, на прошлой неделе цены на подсолнечное мало упали сразу 4525 рублей — до 84 825 рублей за тонну. Отмечается, что переработчики снизили закупочные цены, а в ряде случаев и вовсе решили прекратить закупки на несколько дней, сообщает ТАСС.

Эксперты связали падение цен на масло с предостережением правительства, которое пригрозило ввести пошлину на этот товар в размере 15%, но не менее €135 за тонну.

Предложение подсолнечника высоко и фермеры активно продают по текущим уровням. Объявление о пошлине на масло может ещё ускорить этот процесс, — сообщает «Совэкон».

Как сообщал NEWS.ru, ранее торговые сети России уже приступили к снижению стоимости подсолнечного масла и сахара, предусмотренному соглашением о стабилизации цен. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недопустимости подтягивания производителями внутренних цен под мировые, пообещав, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты.

По словам главы государства, его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля.