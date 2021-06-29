Подсчитаны убытки корпораций от запретов на рекламу вредной еды

Компания Brand Finance подсчитала, что потери крупных корпораций из-за ограничений на рекламу алкоголя и нездоровой еды могут достичь $521 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Marketing Restrictions 2021.

Речь идёт о запретах на популяризацию алкоголя, кондитерских изделий, снеков, напитков с высоким содержанием сахара и других продуктов, которые действуют в ряде стран. Например, в Австралии сигареты продают в унифицированных одноцветных пачках. А недавно власти Великобритании подтвердили, что через два года запретят рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара по телевизору в дневное время.

Аналитики подсчитали, что в случае ужесточения ограничений потери с точки зрения вклада составят $267 млрд. Специалисты считают, что наибольшие убытки ждут алкогольные компании. Кроме того, ограничения негативно скажутся на рыночной стоимости самих компаний, она упадёт на четверть.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube намерен интегрировать рекламные ролики во все видео, которые появляются на платформе.