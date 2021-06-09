Подсчитана сумма, которую мошенники крадут со счетов россиян в месяц

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, один мошеннический колл совершает от трёх до семи тысяч звонков за сутки. При этом в половине случаев операторы до абонента не дозваниваются и срабатывает, в общей сложности, лишь около 1% звонков.

По данным Центробанка РФ, в 2020 году число атак мошенников с использованием так называемого метода социальной инженерии увеличилось на 88% по сравнению с 2019 годом. В 84% случаев мошенники общаются со своими жертвами по телефону.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленники придумали новую схему мошенничества. Они предлагают гражданам работу с высокой зарплатой, без специальных навыков, после чего обманным путём выводят деньги с личных счетов жертвы.