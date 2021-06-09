Подсчитана сумма, которую мошенники крадут со счетов россиян в месяц

Ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По словам Кузнецова, один мошеннический колл
По данным Центробанка РФ, в 2020 году число атак мошенников с использованием так называемого метода социальной инженерии увеличилось на 88% по сравнению с 2019 годом. В 84% случаев мошенники общаются со своими жертвами по телефону.
Ранее сообщалось о том, что злоумышленники придумали новую схему мошенничества. Они предлагают гражданам работу с высокой зарплатой, без специальных навыков, после чего обманным путём выводят деньги с личных счетов жертвы.