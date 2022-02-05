Подсчитан средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году

В 2021 году средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составил 3405 рублей. Такую цифру приводит РИА Новости со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт». Аналитики изучили операции по оплате ЖКУ пользователей мобильных приложений и сравнили их с данными 2020 года.

Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3405 рублей. По данным банка, средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3168 рублей, — отмечают авторы исследования.

По мнению аналитиков, свою роль в такой разнице могла сыграть аномально тёплая зима 2019–2020 годов, когда средняя температура в батареях отопления была ниже и средняя сумма за эту услугу также оказалась меньше.

В Москве средний чек по оплате ЖКУ на человека составил 3475 рублей. В Санкт-Петербурге граждане платили в среднем 2806 рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, уточняющее порядок расчёта оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме. В рамках постановления установлен, в частности, последовательный порядок перерасчёта суммы к оплате для разных случаев, включая смену управляющей компании, истечение календарного года, а также платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.