https://static.news.ru/photo/f04f58b2-3c41-11ea-96ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты дали прогноз относительно плана президента России Владимира Путина по повышению социальных расходов. Исследование Sberbank Investment Research представило издание «Лента.ру».

По подсчётам экономистов, в 2020 году на поддержу малоимущих семей выделят 125 млрд рублей, в 2021 — 200-250 млрд рублей, а объём выплат по материнскому капиталу в текущем году повысится на 335 млрд рублей.

Также уточнятся, что увеличение расходов на поддержку малоимущих семей простимулирует рост розничной торговли в пределах 1%. Что касается увеличения выплат маткапитала, то это поддержит рынок недвижимости.

Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о поправках в Конституцию РФ, который внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, предусматривает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.