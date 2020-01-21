Эксперты дали прогноз относительно плана президента России Владимира Путина по повышению социальных расходов. Исследование Sberbank Investment Research представило издание «Лента.ру».
По подсчётам экономистов, в 2020 году на поддержу малоимущих семей выделят 125 млрд рублей, в 2021 — 200-250 млрд рублей, а объём выплат по материнскому капиталу в текущем году повысится на 335 млрд рублей.
Также уточнятся, что увеличение расходов на поддержку малоимущих семей простимулирует рост розничной торговли в пределах 1%. Что касается увеличения выплат маткапитала, то это поддержит рынок недвижимости.
Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о поправках в Конституцию РФ, который внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, предусматривает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.
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