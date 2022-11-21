«Подорожает все»: кандидат наук об акцизе на сахаросодержащие напитки Экономист Беляев: акциз на сахаросодержащие напитки приведет к росту цен на иные продукты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил NEWS.ru, что акциз на сахаросодержащие напитки позволяет обеспечить прямое поступление денег в бюджет, помимо попытки оградить людей от чрезмерного потребления сахара. Однако увеличение цены на группу товаров выше стоимости акциза приведет к росту инфляции.

Вслед за подорожанием газировок подорожает и все остальное. Потому что не бывает, что на какой-то продукт цена повысилась, а на остальные осталось на месте. Так что сейчас мы уже можем говорить о новой волне подорожаний, причем практически по всем направлениям, — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Подакцизными станут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар и сироп с сахаром, количество углеводов в которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка. Объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%. При этом акцизом не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе.