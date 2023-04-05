«Подорожает все»: аналитик о заявлении Минфина по нефтегазовой отрасли Аналитик Демидов предрек повышение цен из-за недополучения нефтегазовых доходов в бюджет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прогнозируемое Минфином недополучение в российских бюджет 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов в апреле говорит о том, что санкции все-таки работают, заявил в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По оценке аналитика, одним из вариантов для возмещения бюджета является повышение стоимости энергоресурсов на внутреннем рынке, что может привести к росту цен на остальные товары. Демидов отметил, что в перспективе влияние ограничительных мер на экономику будет только расти.

Вариантов возмещение бюджета несколько — первый — это домохозяйства, то есть возмещать будут простые люди. Второй — это промышленность. И вот она уже будет возмещать гораздо большие объемы. Ведь уже идут разговоры о единоразовом взносе в бюджет. Третье — это рост цен на энергоресурсы непосредственно внутри страны. А уже вслед за этим расти будет уже и все остальное, — заявил Демидов.

Эксперт высказал мнение, что это может привести к общему росту инфляции и недоинвестированности в нефтегазовой отрасли, что Демидов назвал главной проблемой.

Тут срабатывает эффект домино, и поскольку мы недоинвестируем, соответственно не можем добывать на нынешнем уровне и так далее, — пояснил аналитик.

Минфин ранее сообщил, что в апреле ожидаемый объем нефтегазовых доходов бюджета прогнозируется в размере минус 113,6 млрд рублей. Таким образом, объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составит 74,6 млрд рублей. Ежедневный объем продажи валюты будет в 1,46 ниже, чем в марте, по итогам которого отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 39 млрд рублей.

4 апреля Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. МИД королевства сообщил о включении в санкционный список еще 87 физических и 34 юридических лиц.