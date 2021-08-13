Подключение домов к электросетям станет дешевле

Электросетевые компании теперь должны протягивать кабель к распределительному щиту. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Благодаря этому дома можно будет подключить к электросетям дешевле.

Распоряжение распространяется на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией, планирующей строить жильё, и местными властями.

Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям, — отмечается в сообщении.

До этого мероприятия по технологическому присоединению разрешалось проводить только до границы земельного участка, на котором располагается дом. Это приводило к дополнительным расходам для застройщиков и к удорожанию жилья.

Ранее сообщалось, что в Сочи ввели запрет на строительство многоквартирных домов и нежилых помещений. Теперь в городе можно строить только индивидуальные жилые или садовые дома, нежилые помещения площадью до 1000 кв. м и объекты образования и культуры. Также позволено достроить проекты, начатые до изменения правил землепользования и застройки.