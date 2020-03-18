https://static.news.ru/photo/8e28019e-68aa-11ea-924b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недополученный бюджетом РФ вследствие отсрочки налоговых выплат для туроператоров и авиакомпаний доход может составить порядка 50 млрд рублей.

Перечень мер поддержки участников рынка ещё обсуждается, сообщил источник, близкий к российскому правительству. В частности, возможно, перевозчики и туроператоры могут быть освобождены от уплат страховых взносов на работников, а для авиакомпаний, вероятно, заморозят аэропортовые сборы. Также обсуждается возможность продлить действие нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, пишут «Известия».

В том случае, если поддержку государства в ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса, получат отельеры, рестораторы, развлекательный сектор бизнеса, это может обойтись бюджету уже в 100 млрд недополученных в первом квартале 2020 года рублей, полагает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство финансов РФ в прошлом году приобрело на внутреннем рынке иностранной валюты на 2,977 трлн рублей в рамках бюджетного правила. Покупки осуществлялись с января 2019 года.