«Подарок Путина для списка Forbes» применили половина богачей России

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Решение о переходе на особый налоговый режим, который президент России Владимир Путин объявил в 2020 году, приняли около 260 крупных российских предпринимателей, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК) в 2019 году. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), это примерно половина всех бизнесменов с КИК в России.

В прошлом году ФНС получила примерно четыре миллиарда налогов с прибылей по КИК, и это по обычным правилам. С помощью путинского налогового режима можно получить ещё 1,3 млрд рублей фиксированных выплат, пишет VTimes. Источник издания при этом утверждает , что для федеральных чиновников главной целью закона о КИК была не собрать налоговую прибыль, а получить данные о структурах. Дело в том, что информация о зарубежных компаниях российских резидентов даёт большие возможности для пополнения бюджетов.

В России к КИК причисляют иностранные компании, в которых гражданам РФ принадлежит не менее 25%. Старые правила подразумевают, что КИК платит налоги для российской стороны, если прибыль больше 10 млн рублей в год.

К КИК относятся иностранные компании, в которых российским резидентам принадлежит не менее 25 процентов. По старым правилам, КИК платит налоги в России, если прибыль превышает 10 миллионов рублей в год. В этом случае ставки налога на превышение для юрлица составляет 13-15%.

По новым правилам владельцы КИК вместо этого теперь могут заплатить фиксированную сумму в 5 млн рублей и не раскрывать отчётность. А «подарком для списка Forbes» нововведение окрестили сразу после того, как Путин о нём объявил. Эксперты назвали это индульгенцией для богатых за небольшие деньги.

Ранее в Совете Федерации назвали условия победы над бедностью в России. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал NEWS.ru, что существует три основных способа борьбы с бедностью: первый — оказание материальной помощи людям, живущим за чертой бедности, второй — создание условий, при которых люди способны сами себя обеспечить, третий — освобождение малоимущих граждан от подоходного налога.