Подарки аятолл: какие технологии Россия может импортировать из Ирана Товарооборот с Исламской Республикой растет рекордными темпами

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Россия по числу введенных против нее санкций может легко конкурировать с Ираном. И эта нелюбовь Запада сблизила две страны. Товарооборот России и Ирана за 10 месяцев 2022 года составил рекордные $4 млрд. Ирану, находящемуся более 40 лет под санкциями США и вынужденному развивать свое производство, есть что экспортировать в Россию — от простых деталей для авиа до готовых легковых машин и баллистических ракет.

Lada по-ирански

В конце ноября Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих машин на ;300 млн. Какие это машины, сейчас не уточняется, но, вероятно, речь идет об иранском бестселлере — Iran Khodro. В августе производитель этих машин уже объявлял о планах запуска продаж в России в 2023 году.

Iran Khodro уже импортировались в Россию — в 2007–2009 годах. Однако какого-то успеха тогда они не снискали. Эти машины производили на старых платформах Renault и Peugeot. Поэтому говорить о каких-то инновационных технологиях здесь не приходится.

Как пояснил NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто, иранские машины по техническим решениям находятся на уровне российских Lada Granta.

Фото: shutterstock Iran Khodro

Да, иранские машины могут быть больше по размеру и лучше по дизайну, но технически эти машины были разработаны еще в те далекие времена, когда Иран не был под санкциями (широкие санкции США применяли с 1979 года. — NEWS.ru.), — сказал эксперт.

С тех пор иранские машины почти не модернизировались.

Даже с Lada Vesta эти машины нельзя сравнивать, последняя значительно лучше их. Про китайские автомобили даже говорить не стоит, они намного современней, — говорит Моржаретто.

Но в этот раз Iran Khodro в России может быть востребован. После ухода европейских и корейских марок в стране образовался дефицит недорогих седанов и хетчбэков. Если кроссоверы Китай производит в огромном количестве и может полностью закрыть этот сегмент в РФ, то обычных седанов и хетчбэков из Поднебесной пока в России очень мало. Иранская же компания Iran Khodro специализируется на производстве как раз этого вида автомобилей.

Персидские крылья

Оставшись без западной техподдержки, российская авиация столкнулась с серьезнейшим вызовом. В стране не производятся многие компоненты для самолетов — включая самые простые: болты, гайки, шины. И Иран здесь может помочь России. Исламская Республика наладила у себя производство некоторых, правда, тоже самых простых деталей. Но более сложные комплектующие у Ирана тоже есть: параллельный импорт там работает не один год.

Россия и Иран летом уже подписали соглашение о поставках иранских запчастей для самолетов. Кроме того, в рамках этой договоренности иранские специалисты будут обслуживать также самолеты из РФ.

Фото: shutterstock

Пока точно неизвестно, какие авиадетали будут поставляться в Россию из Ирана. По словам генерал-майора, заслуженного летчика России Владимира Попова, для военной авиации Россия еще может производить сама какие-то запчасти, но и тут определенный дефицит уже есть. Прежде всего, военной авиации нужны системы автоматизированного управления на самолеты и вертолеты, а также на беспилотники. У Ирана они есть.

А вот для гражданской авиации нужен целый набор запчастей.

Это и системы рулевых машинок, некоторые системы электроники. Различные прокладки для гидросистем, трубопроводы большого давления. Кроме того, нужны даже шины. Последние на самолетах изнашиваются быстро, всего за 200–300 рейсов, так как скоростной режим на взлете и при посадке большой. Снашивается часть шины на стыке с шасси. В России самолетные шины пока не производятся, хотя в будущем такое производство можно будет наладить на том же Ярославском шинном заводе, — объяснил эксперт.

Боги войны

Иранское оружие считается достаточно развитым. Эта страна, находящаяся под жестким оружейным эмбарго с 1984 года, сегодня производит фактически всю линейку вооружения — от стрелкового оружия до баллистических ракет.

В Белом доме США заявлют что Россия уже закупает оружие в Иране — между двумя странами якобы заключена сделка о поставке иранских баллистических ракет. В России эти заявления отрицают. В Иране производят ракеты Zolfaghar и Fateh 110 и другие. Fateh созданы на основе китайских ракет, которые каким-то образом были завезены в Иран. Это ракеты небольшой дальности полета — 200–300 км. При этом у них также невысокая точность.

Ракеты же Zolfaghar является модернизированной ракетой Fateh 330. Zolfaghar выпустили недавно, в 2016 году. Дальность этого вида оружия составляет уже 700 км. Правда, по словам полковника в отставке, с боевым опытом в Афганистане, Анатолия Матвейчука, баллистические ракеты из Ирана России вряд ли сильно нужны.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Zolfaghar

По баллистическим ракетам Россия впереди планеты всей, иранские аналоги хуже, — отметил эксперт.

Иранское стрелковое оружие также вряд ли будет интересно России. Например, иранский автомат KL-7 является просто модификацией российского автомата Калашникова.

А вот электронные системы разведки из Ирана России не помешали бы, считает Матвейчук. У Ирана очень хорошие электронные системы связи — передачи данных и целеуказания, уточнил эксперт.

Не то чтобы мы такие не могли сделать. Но просто на это понадобится время, а у Ирана уже есть готовые решения, — сказал Матвейчук.

Также, по словам Матвейчука, России были бы интересны иранские беспилотники. Иранские Shahed 136 в последнее время стали частыми гостями новостей — Украина и западные страны обвиняют Россию в ударах этим видом оружия. Между тем РФ отрицает, что покупает это оружие в Иране, заявляя, что производит беспилотники под брендом «Герань-2». Матвейчук считает, что «Герань» действительно является российской разработкой. Хотя она и может быть дополнена какими-то иранскими техническими решениями.

Турбины за сталь

В конце октября стало известно, что Россия закупит у Ирана 40 промышленных турбин. Эти турбины могут использовать как для газопроводов, так и для тепловых электростанций.

Раньше Россия использовала турбины немецкого производства — Siemens. Последние, к примеру, были установлены на газокомпрессорной станции «Северного потока — 1». Но после подрыва «Северного потока» потребности в новых турбинах пока нет. Поэтому в СМИ начались дискуссии о том, зачем на самом деле иранские турбины нужны, да еще в таком количестве.

Фото: Rainer Weisflog/imago stock&people/Global Look Press

По словам генерального директора компании «Трансэнерком», занимающейся внедрением энергосберегательных технологий на объектах промышленности и энергетики, Олега Шевцова, скорее всего, эти турбины предназначены для российских электростанций. По некоторым оценкам турбины будут поставляться по 6–10 штук в год. В России есть собственное производство турбин, однако у них маленькая мощность. По словам Швецова, стране же нужны турбины мощностью 100–120 МВт.

Скорее всего, Иран будет поставлять именно такие турбины, — заключил он.

В дальнейшем Россия может начать сотрудничество с Ираном и в других сферах. В том же IT, где Иран уже давно активно развивает собственные продукты, или в медицине. Правда, составить конкуренцию многим западным технологиям все же вряд ли удастся — речь в первое время будет идти скорее о создании аналогов, а не о полноценных проектах.