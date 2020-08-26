Почти в половине городов России выросла стоимость аренды комнат

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

С начала 2020 года рост стоимости аренды комнат зафиксирован в 39 из 70 крупных российских городов. Больше всего жильё подорожало в Севастополе и Сочи.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитический отчёт портала «Мир квартир», в Севастополе цены поднялись на 24,1% — с 7,8 тысяч до 9,7 тысяч рублей в месяц, в Сочи аренда комнат поднялась на 12,1% — с 11,4 тысяч до 12,8 тысяч рублей.

Также существенно выросли в цене комнаты в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%) и Якутске (+12,1%).

Эксперты отмечают, что подорожание самого экономичного съёмного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике. В Москве комнаты стали чаще сдавать с подселением. Если раньше такими арендодателями были в основном пенсионеры, то сейчас это практикуют трудоспособные жители. По мнению аналитиков, такая тенденция связана с падением доходов части москвичей из-за кризиса.

Небольшое снижение цен, на 1-3%, было зафиксировано в 31 городе. Более заметное снижение произошло с начала года в Магнитогорске (–19,3%), Тольятти (–13,4%), Краснодаре (–8,5%) и Твери (–8%).

Ранее NEWS.ru писал, что вторичный рынок жилья Москвы упал на 25%. Московское управление Росреестра за семь месяцев 2020 года зафиксировало 63,2 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилья. Показатели на 25% ниже результатов аналогичного периода 2019-го, передаёт пресс-служба ведомства. В июле 2020-го служба зарегистрировала падение вторички в годовом выражении на 10% — до 11,3 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены). Но если сравнивать с июнем текущего года — количество сделок увеличилось на 30%.