Социальная самооценка россиян снижается, выяснили экономисты РАНХиГС. Это происходит, в частности, из-за того, что около 30% граждан вообще не имеют никаких источников внешней помощи. Главный канал таковой — это родственники и ближайшее окружение. Количество «беспомощного» населения увеличивается преимущественно за счёт лиц старшего поколения, отмечают эксперты, проанализировав результаты опроса трёх тысяч человек.

Чуть более 20% рассчитывают лишь на один канал. В то же время около трети обладает достаточно хорошо развитыми социальными связями, — говорится в материалах академии, которые изучил News.ru.

Социальный капитал в России является довольно дефицитным ресурсом развития, приходят к заключению эксперты, отмечая также и то, что для успешного социального развития россиянам в первую очередь не хватает качественного образования и высоких зарплат. Так, высококачественное образование есть, по их собственному признанию, лишь у 11% граждан. Ещё 34% имеют образование, качество которого можно оценить «выше среднего». Однако более половины опрошенных говорят о своём образовании как о среднего или низкого качества, из-за чего их социально-экономическое развитие затруднено.

Кроме того, оказалось, что по специальности работают чуть более половины граждан (56,8% опрошенных), при этом только треть занятых полагают, что смогут найти работу не хуже имеющейся.

Сергей Булкин/News.ru

Такие тенденции, как нехватка зарплат и качественного образования, в наибольшей мере подпадают под общий негативный тренд снижения благосостояния населения, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В условиях, когда доходы граждан снижаются, люди вынуждены во многих случаях отказываться от образования в угоду быстрому выходу на работу, пусть даже и на невысоко оплачиваемую позицию, чтобы не ухудшать своего уровня жизни в моменте, рассуждает эксперт.

Если для молодых людей ранний выход на работу может восприниматься как временное явление, что как раз определяет более позитивные оценки молодёжи в возможностях поиска работы не хуже текущей, то с люди из других возрастных групп оказываются «затянуты» в низко- и среднеквалифицированные разряды рабочей силы, продолжает Покатович. Если такое положение вещей будет сохраняться и укрепляться в определённой перспективе — порядка пяти лет, то можно ожидать появления достаточно существенных негативных макроэкономических эффектов, которые главным образом могут проявляться в формировании масштабных барьеров для роста производительности труда в России, предупреждает аналитик.

Ранее News.ru писал о том, что лишь 12% россиян получают зарплату выше 75 тыс. рублей в месяц. Самый высокий доход оказался у занятых в сфере добычи полезных ископаемых, IT и науке.

При этом 15 млн граждан страны, или почти 20% от экономически активного населения, могут стать безработными после того, как их профессии окажутся невостребованными на рынке труда, оценивал ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.