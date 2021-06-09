Почти половина россиян заявили о работе в отпуске

40% россиян зачастую дистанционно работают во время отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование SuperJob.ru.
Как уточняется, наибольшая доля (45%) таких сотрудников
17% россиян предпочитают совсем не работать в отпускной период, из них 4% занимают в этом вопросе принципиальную позицию, а 13% просто не испытывают такой необходимости. Отмечается, что больший процент из неработающих в отпуске — граждане в возрасте от 18 до 24 лет.
Исследование проводилось в период с 17 мая по 4 июня текущего года, в нём приняли участие три тысячи совершеннолетних, работающих на постоянной основе, респондентов из 503 населённых пунктов России.
Ранее сообщалось, что примерно треть россиян (33%) не уходили в отпуск свыше двух лет. Почти каждый шестой (15%) не отдыхал более года.