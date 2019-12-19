https://static.news.ru/photo/d7833094-2295-11ea-9b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его, сказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. К 2024 году, по его словам, доля таких семей должна превысить 50% и стремиться к 60%.

Средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70–80 тысяч рублей в месяц, средняя стоимость квартиры — около 3 млн рублей, а средний платёж по ипотеке — 21–22 тысячи рублей в месяц, заявил он.

С 2000 года более 9 млн семей приобрели жильё с ипотекой, из них в 2017–​2019 годах — более 3,5 млн семей. При этом у более чем 70% ипотечных заёмщиков есть дети, а у 40% — два и более ребёнка,— отметил Плутник.

Он ожидает, что снижение ипотечных ставок ниже 9% в 2020 году откроет дополнительный спрос на этот вид кредита, передаёт ТАСС.

В конце 2019 года на общий уровень процентных ставок окажут влияние программа «дальневосточный ипотеки» под 2% годовых и программа льготной ипотеки для многодетных семей под 6%. Более трети ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в 2020 году будут выдавать многодетным семьям по программе льготной ипотеки, добавил эксперт.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рождёнными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только в строящихся домах.

Ранее NEWS.ru писал, что родители помогают мужчинам с покупкой квартиры чаще, чем женщинам. Последние предпочитают покупать жильё на стадии строительства или берут ипотеку.