Почти 20 млн детей получили «школьные» выплаты

Родители детей школьного возраста получили единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их количество почти достигло 20 млн. Об этом сообщается на официальной странице Минтруда России в Instagram.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет.

Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты, — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что впервые в 2021 году активность мошенников выросла в Сети в несколько раз. Небывалый всплеск их «деятельности» связан со «школьными» выплатами, заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Он сообщил, что только за первую половину июля выявлено 170 фейковых сайтов, связанных с выплатами государством денег на более чем 20 млн детей. Мошенники акцентируют внимание россиян на получении денежной компенсации, хотя сайтов, посвящённых только «школьным» выплатам, специалисты пока не выявили.