Список предприятий, которые войдут в план приватизации на 2020-2022 годы, представили на совещании у министра финансов Антона Силуанова.
Также в списке значатся ГЛОНАСС, «Русгидро», «Российские ипподромы», «Аэрофлот», Новороссийский порт, Россельхозбанк, «Объединённая зерновая компания», «Росгеология» и Государственная транспортная лизинговая компания. Официальный представитель министра Наталия Фоменко рассказала, что по итогам совещания было принято решение о внесении некоторых изменений в план реализации госимущества,
По словам Фоменко, полученные от приватизации средства могут, в том числе, использоваться для расширения инвестпрограмм по ряду компаний. При этом в «Росгеологии» и «Почте России» изданию сказали, что не знают о планах приватизации и не могут прокомментировать ситуацию.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на три ближайших года. Об этом сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова Наталия Фоменко.
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