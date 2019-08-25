Порядка 85 млрд рублей просит выделить «Почта России» на создание специализированных центров торговли и услуг на базе своих отделений.
Как пишет газета «
По данным издания, около 80% отделений, помимо оказания профильных услуг, могут выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары, а также оказывать разные услуги.
Согласно концепции, предполагается ввести три новых формата — пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения.
Как ранее писал News.ru, оплачивать отправку корреспонденции вместо традиционных марок теперь станет возможным QR-кодами. Они будут генерироваться по запросу пользователя в информационной системе «Почты России».