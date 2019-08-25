https://static.news.ru/photo/ff39e168-c7b5-11e9-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Порядка 85 млрд рублей просит выделить «Почта России» на создание специализированных центров торговли и услуг на базе своих отделений.

Как пишет газета « Известия », в связи с заменой традиционных писем электронными, к 2023 году объём корреспонденции упадёт примерно в 1,5 раза, что приведёт к снижению загрузки почтальонов. Для решения этой проблемы «Почта России» разработала проект «Центры притяжения», нацеленный на изменение функционала отделений и их сотрудников в небольших населённых пунктах.

По данным издания, около 80% отделений, помимо оказания профильных услуг, могут выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары, а также оказывать разные услуги.

Согласно концепции, предполагается ввести три новых формата — пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения.

Как ранее писал News.ru, оплачивать отправку корреспонденции вместо традиционных марок теперь станет возможным QR-кодами. Они будут генерироваться по запросу пользователя в информационной системе «Почты России».