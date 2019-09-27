https://static.news.ru/photo/b47eeaa6-e123-11e9-a726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Минкомсвязь выпустило приказ, который изменит нормы размещения отделений «Почты России», действовавшие с 1981 года. Главное новшество документа — приравнивание одного почтового окна к одному отделению.

Сейчас в городах с населением более миллиона отделение должно приходиться на 20-25 тысяч человек. Новые нормы сократились до 15 тысяч человек для городов с населением свыше 500 тысяч. При этом если в отделении два окна, оно может обслуживать до 30 тысяч жителей.

Таким образом количество почтовых пунктов можно будет сократить на законных основаниях. Однако, согласно действующему законодательству, «Почта России» не сможет самостоятельно закрывать отделения. Это надо будет согласовывать с властями, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал акционирование «Почты России» и рассказал о её будущем. По его словам, перед руководством компании стоит прежняя задача — сделать организацию успешной и самодостаточной, а также обеспечить ей работу без «финансовой подпитки» государства и более серьёзную роль на рынке услуг.