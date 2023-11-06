Почему СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами, когда начнет СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами на семь дней

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПБ Биржа приостановила торги иностранными акциями на семь дней для проведения комплаенс-процедур, сообщается на официальном сайте площадки. Почему было принято такое решение?

Что такое СПБ Биржа

СПБ Биржа является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и «создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов».

«Инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами через участников торгов ПАО „СПБ Биржа“ — профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Банком России», — сообщается на официальном сайте.

Главная миссия площадки заключается в построении свободного мира инвестиций, чтобы обеспечить инвесторов по всему миру необходимыми инвестиционными инструментами.

«Строить свободный мир инвестиций, руководствуясь принципами ответственного инвестирования, устойчивого развития и рыночной конкуренции, обеспечивая инвесторов всего мира равным и простым доступом к инвестиционным инструментам международного финансового рынка», — отмечают на СПБ Бирже.

Почему СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских граждан и компаний. В список попала в том числе СПБ Биржа. После этого торговая площадка сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами.

«С 18:00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», — сообщали в пресс-службе СПБ Биржи.

В этот же день торговая площадка рассказала о планах возобновить торги с 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.

«3 ноября 2023 года в 14:00 по московскому времени СПБ Биржа возобновит торги в Режиме основных торгов списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов „Российские ценные бумаги“», — заявили представители площадки.

Что рассказали на СПБ Бирже сегодня, 6 ноября

В пресс-службе биржи пояснили, что торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур.

«СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что консультации займут около семи дней, после этого СПБ Биржа сообщит об их итогах.

Читайте также:

Какой курс доллара сейчас в России: будет ли он стоить 100 рублей в ноябре

Австралия запретила экспорт в Россию электрооборудования и инструментов

В КС оценили возможность железного занавеса со стороны России