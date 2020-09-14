Почасовой МРОТ может появиться в России

https://static.news.ru/photo/5788b812-f6d6-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятие минимального размера часовой ставки может быть введено в РФ, соответствующий пункт включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.

В случае введения почасового МРОТ, он будет применяться для работников с почасовой оплатой и других занятых по краткосрочным трудовым договорам, пишут «Известия».

Отмечается, что в случае, если вычислять почасовую оплату будут исходя из месячного МРОТ, то её сумма окажется менее 100 рублей. Если же установить минимум хотя бы на уровне 200 рублей в час, будут дискриминируемы работающие за месячный МРОТ, подчеркнула заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская. Также неясно, останутся ли при введении почасового МРОТ доплаты за работу в ночное время и другие тяжёлые условия труда.

В ФНПР уточнили, что предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства. Генеральное соглашение будет определять темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, координирует работу вице-премьер Татьяна Голикова. Предположительно, проект соглашения сформируют до конца октября 2020 года.

В ряде стран минимальные ставки почасовой оплаты определены. Например, €8,5 (759,90 рублей) в Германии (в 2019 году), €6 (536,40 рублей) в Болгарии, €7,7 (688,38 рублей) в Румынии, €9,9 (885,06 рублей) в Венгрии и Латвии, более €40 (3575,98 рублей) почасовой МРОТ составляет в Дании, Люксембурге и Бельгии. В США — $7,25 (545 рублей).

По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдора Прокопова, у работодателей пока нет чётко сформулированной позиции по вопросу почасового МРОТ, так как непонятно, зачем вводить это новое понятие. К тому же, указал эксперт, остаётся неясность относительно методов вычисления такого МРОТ, так как если отталкиваться от месячного МРОТ, то почасовой будет разниться в зависимости от месяца и региона, в каждом из которых МРОТ устанавливается индивидуально.

Ранее идею установить размер минимальной почасовой оплаты предлагали депутаты от ЛДПР, согласно их законопроекту час труда с 2021 года не может стоить менее 150 рублей. В 2018 году другим законопроектом партии предлагалось установить почасовой МРОТ на уровне 100 рублей, но документ не был принят Госдумой.

Как писал NEWS.ru ранее, в Госдуме ведётся работа над законопроектом, предусматривающим обнуление налога на профессиональный доход самозанятого, если его заработок меньше прожиточного минимума. В Совете Федерации предлагают ввести нулевую ставку НДФЛ для всех работающих россиян, чей доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).