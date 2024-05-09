Победил бы СССР в ВОВ без ленд-лиза и союзников? Узнали ответ

Фото: Евгений Халдей/ТАСС

9 мая, в День Победы, многие задаются вопросом, победил бы Советский Союз в Великой Отечественной войне без экономического содействия США и других западных стран. Историки спорят до сих пор и выдвигают разные версии о том, что случилось бы при отсутствии поддержки со стороны союзников. NEWS.ru публикует самые полные данные на эту тему и приводит аргументы экспертов.

Какую экономическую помощь США оказали СССР

США приняли закон о ленд-лизе (отправке союзникам различных товаров с оплатой только после войны) весной 1941 года и уже в середине осени подписали договор с СССР и Великобританией о взаимных поставках. Всего на долю Советского Союза пришлось 22% всех отгрузок продукции Америки в адрес союзников. В денежном выражении и с учетом расходов на перевозку это $11,1 млрд. Если добавить помощь Европы СССР, то сумма составила около $13 млрд. В настоящее время это примерно $200 млрд (данный расчет указывается один раз для понимания порядков сумм, далее в тексте размеры средств будут указаны в измерении 1940-х годов).

Фото: Александр Соколенко/ РИА Новости Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ «Стюарт», поставляемыми по ленд-лизу

В перечень готовой продукции и материалов, запрашиваемых СССР у союзников, вошли взрывчатые вещества, средства связи, автомобили, локомотивы, рельсы, металлы, химикаты, металлорежущие станки, проволока, обувь и многое другое. Особенно важными для Советского Союза оказались поставки продовольствия. На этот вид товаров, предоставленных Москве по ленд-лизу, США потратили больше всего средств — $1,73 млрд. На станки и промышленные машины ушло $1,58 млрд, на самолеты — $1,19 млрд, на поставку металлов — $879 млн, на суда — $689 млн, на танки и самоходные артиллерийские установки — $618 млн, на боеприпасы — $482 млн, на артиллерию — $302 млн.

По официальным данным США, на конец сентября 1945 года из Америки было отправлено в СССР 14,8 тысячи самолетов, более 7 тысяч танков, 8,2 тысячи зенитных орудий, 131 тысяча пулеметов, 30 тысяч радиостанций, 140 кораблей — охотников за подводными лодками, 46 тральщиков, а также 202 торпедных катера.

Кроме вооружений Советский Союз получал из Штатов по ленд-лизу автомобили (более 480 тысяч грузовых и легковых машин), тракторы, мотоциклы, суда, локомотивы, вагоны, продовольствие и другие товары.

Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны

Как менялся характер поставок из США

Изначально США оказывали помощь СССР в сравнительно небольшом объеме. Количество поставленных грузов отставало от запланированного. В то же время они компенсировали резкое падение советского военного производства, произошедшего после вторжения гитлеровцев.

Из-за нападений фашистов поставки периодически приостанавливались. Значительные объемы товаров вовсе не дошли до СССР, так как были уничтожены противником во время транспортировки по морю. Основной поток грузов пришелся на 1943–1944 годы, когда был достигнут коренной перелом в войне. После взятия советскими войсками Берлина США еще некоторое время продолжали поставки на Дальний Восток, поскольку СССР вел войну против Японии.

Какую экономическую помощь предоставила Советскому Союзу Европа

Помощь СССР также оказывали Великобритания ($1,7 млрд) и Канада ($200 млн). Соединенное Королевство отправило Москве более 7000 самолетов, свыше 4000 танков, а также 385 зенитных пушек. 1188 танков были доставлены из Канады.

С июня 1941-го по май 1945 года Великобритания отправила в СССР 4 млн тонн военных грузов стоимостью 308 млн фунтов (не включая военно-морские вооружения). Стоимость продуктов питания и сырья составила 120 млн фунтов. В соответствии с англо-советским соглашением с 27 июня 1942 года военная помощь, отправленная Советскому Союзу, была полностью бесплатной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Отправка самолета частями в СССР во время ВОВ, снимок 1943 года

Как сравнить помощь союзников с объемами производства в СССР

Общий объем поставок со стороны союзников составлял 4% валового продукта народного хозяйства СССР (по советским оценкам), однако по отдельным видам вооружений и оборудования, порой весьма ценного, он был гораздо больше. По ленд-лизу в Советский Союз поступило 15% всего самолетного парка, бомбардировщики союзников составили 20%, истребители — от 16% до 23%, самолеты морской авиации — около 29%, танки — 12%, а автомобили — целых 70% от всех, которыми располагала Красная армия.

Мясные консервы, поставленные союзниками, составили 108% от советского производства, сахар-песок — почти 42%. Кроме того, по ленд-лизу в Москву было отправлено около половины взрывчатых веществ от всего производства в Советском Союзе. Поставки алюминия составили 125%.

За столь серьезный объем помощи, который в разные периоды истории так или иначе преуменьшался, власти СССР планировали расплачиваться из золотого запаса.

Фото: Михаил Трахман/ТАСС Крестьяне во время передачи хлеба партизанам в дни Великой Отечественной войны

Как СССР и Россия отдавали долги США и Англии

По условиям договоров с США кредит был беспроцентным, а грузы, уничтоженные или не использованные во время войны, не подлежали оплате. Полностью или частично нужно было компенсировать траты Соединенных Штатов Америки лишь на те товары, которые были пригодны к применению в гражданских условиях.

20 сентября 1945 года поставки в СССР по ленд-лизу из США были прекращены. Через два года был сформирован долг Советского Союза, который составил $2,6 млрд. В 1948-м эту сумму снизили до $1,3 млрд. СССР отказался отдавать деньги со ссылкой на то, что советский народ и так заплатил за войну своими жизнями. В 1951 году США снизили сумму долга до $800 млн.

18 октября 1972-го было подписано соглашение о порядке погашения задолженности уже на сумму $722 млн до 2001 года. СССР перевел Вашингтону два платежа на сумму $48 млн, однако из-за отказа американской стороны предоставлять Москве льготы в торговле с США (поправка Джексона — Вэника 1974 года) дальнейшие выплаты приостановились.

В июне 1990-го стороны вернулись к обсуждению долга. Срок его окончательного погашения был продлен до 2030 года. При этом крупнейший получатель американской помощи — Великобритания — завершила выплаты в 2006-м.

До 27 июня 1942 года СССР оплачивал британские грузы золотом и валютой. Общая сумма сегодня может быть оценена в размере 55 тонн золота. О поставках стало широко известно после крушения одного из десяти кораблей, перевозивших драгоценный металл. Речь идет о потоплении в апреле 1942 года британского крейсера «Эдинбург», перевозившего 5,5 тонны золота из СССР. В корабль попала торпеда, выпущенная с немецкой субмарины U-456.

Фото: Royal Navy official photographer, Public domain/Wikimedia Commons Крейсер «Эдинбург»

Что говорят историки о значении экономической помощи Запада

Историк Алексей Исаев неоднократно указывал, что без ленд-лиза СССР, возможно, разгромил бы нацистов, однако поддержка американцев спасла не менее 1 млн жизней советских граждан. В то же время историк отметил, что значительная часть этой помощи пришлась уже на вторую половину войны. По мнению Исаева, Советский Союз победил в Великой Отечественной войне во многом потому, что Иосиф Сталин готовил всю промышленность к противостоянию еще с 1930-х годов.

«СССР был великой грузовиковой державой, пусть это были полуторки и ЗИСы, но их было много, и это позволило армии держаться во многом на своей технике. То же самое касается танков, мотоциклов, самолетов — их не надо было ждать. У ленд-лиза была задержка, которая заставляла держаться самим», — сказал Исаев,

Он добавил, что победу не купишь и успехи на Восточном фронте были достигнуты благодаря советским солдатам и офицерам.

В свою очередь другой исследователь Второй мировой историк Олег Будницкий подчеркнул, что вермахт бился до последнего, а в 1944 году наступил пик военного производства. То, что значительная часть необходимых СССР поставок пришлась на вторую половину войны, все равно существенно помогло Москве. Победа в войне была одержана потому, что против Адольфа Гитлера воевала коалиция стран, подытожил эксперт.

Фото: Александр Становов/РИА Новости

Сегодня историки стараются не отвечать на вопросы о том, что было бы с СССР во время Великой Отечественной войны, если бы страна не получила помощь от Запада. Брат Анатолия Чубайса историк Игорь Чубайс в разговоре с NEWS.ru повторил высказывание Сталина: «Без помощи США и Англии СССР не выдержал бы напор Третьего рейха и проиграл бы в этой войне» (эту цитату в разных вариациях приводят и другие источники, в том числе со ссылкой на Уинстона Черчилля). Слова Сталина о том, что материальная помощь союзников была велика, приводил в мемуарах Никита Хрущев, добавил эксперт.

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