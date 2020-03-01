https://static.news.ru/photo/530ba6fa-5f7d-11ea-a92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» ввёл услугу возврата билетов для всех тарифов на фоне непрогнозируемости ситуации с распространением коронавируса. Опция возврата билета стоит 499 рублей за один рейс. При этом отказаться от полёта можно будет не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, сейчас пассажиры «опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Ранее возврат билетов авиакомпании был доступен только для самого высокого тарифа, уточняет RNS.

Ранее аналогичную услугу ввела авиакомпания S7. Её стоимость ограничивается сервисным сбором, который составит тысячу рублей.

3 марта лоукостер «Победа» заявил, что в марте—апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний», писал NEWS.ru.

Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.