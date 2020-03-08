Лоукостер «Победа» приостанавливает все рейсы в Италию. Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
«Победа» приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года, — говорится в сообщении перевозчика.
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты или выбрать перелёт рейсами «Аэрофлота».
3 марта лоукостер «Победа» заявил, что в марте и апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.
Как писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».
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