https://static.news.ru/photo/9e31a116-613a-11ea-ac81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» приостанавливает все рейсы в Италию. Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.

«Победа» приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года, — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты или выбрать перелёт рейсами «Аэрофлота».

3 марта лоукостер «Победа» заявил, что в марте и апреле сократит на 39% частоту полётов в Италию из-за снижения спроса. При этом рейсы полностью не прекратятся ни на одном из действующих направлений.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».