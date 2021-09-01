Племянник Путина вошёл в совет топ-компании по производству бетона

После неудавшейся попытки баллотироваться в Госдуму двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин решил сконцентрироваться на бизнесе по производству бетона. Как пишет «Коммерсант», он возглавил наблюдательный совет ООО «Эркон» — поставщика стройматериалов для застройщиков Москвы.

О том, что Роман Путин может иметь доли в ООО «Эркон», рассказали два участника индустрии стройматериалов. По их словам, бизнесмен в последнее время активно участвует в переговорах с дистрибуторами нерудных материалов, используемых в производстве бетона. Представитель Путина подтвердил, что тот возглавил наблюдательный совет названной компании, которая входит в пятёрку основных производителей бетона в Москве.

Сам Роман Путин объяснил интерес к бетонному бизнесу его перспективностью: по его словам, в отрасли ожидается консолидация, тогда как у системных производителей возникают серьёзные проблемы из-за продавцов нерудных материалов.

Эксперты полагают, что интерес к бизнесу может быть вызван потенциально большим спросом на продукцию, учитывая заявленные ранее объёмы строительства жилья и объектов по нацпроектам. С начала года производство товарного бетона в московском регионе выросло на 42,2%, до 2,8 млн кубометров, при этом рост цен на стройматериалы, включая бетон, на застройщиках особо не отразился.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Он также планировал баллотироваться в Государственную Думу по одномандатному округу, однако впоследствии снял свою кандидатуру с выборов после встречи с неким «уважаемым им человеком». При этом он пообещал продолжить заниматься общественно-политической деятельностью.