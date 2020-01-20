https://static.news.ru/photo/616c7fd4-3b7a-11ea-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость плавленых сырков в России за 2019 год выросла на 20%, составив 413,3 рубля в пересчёте на кг. NEWS.ru познакомился с декабрьским отчётом ведомства.

Речь идёт о колбасных и пастообразных сырах, плавленых сырках с добавками (грибы, ветчина, зелень и т.п.) и без добавок типа «Волна», «Дружба», «Янтарь», «Viola», «Hochland», «President» и т.п., кроме сырных продуктов.

Росстат учитывает стоимость данной позиции в пересчёте за кг, исследуя потребительские цены в крупных, средних городах РФ, а также в малых населённых пунктах. Стоит отметить, что вес одного из наиболее популярных продуктов данной линейки, сырок «Дружба» составляет 70 г.

Согласно отчёту ведомства, в Москве за последние 12 месяцев цена на плавленые сырки в пересчёте на кг в рознице выросла на 7,6%, до 499 рублей.

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