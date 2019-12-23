https://static.news.ru/photo/4ef416fa-25d6-11ea-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Western Union вслед за Contact и «Юнистрим» присоединилась к Национальному процессинговому центру (НПЦ) Таджикистана.

Таджикистан с 3 декабря 2019 года перешёл на систему, предполагающую проведение всех расчётов через Нацбанк страны, после чего платёжные системы приостановили переводы. С 23 декабря у граждан Таджикистана вновь появилась возможность получать деньги из других стран вследствие присоединения к НПЦ платёжных систем, сообщает Нацбанк.

Как писал NEWS.ru ранее, переводы в системе быстрых переводов (СБП) станут платными для банков. Сумма составит от 0,5 рубля до трёх рублей за транзакцию. Кредитные организации, в свою очередь, будут взимать с клиентов комиссию.