«Платёжку отдали»: Силуанов объяснил, от чего зависят выплаты по госдолгу

Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублёвых, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic. По его словам, западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, а Вашингтону следует объяснить, могут ли расчёты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России. Пока же термин «дефолт», предполагающий отказ от выполнения обязательств, к России неприменим.

Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей, — сказал Силуанов.

Ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. В свою очередь глава Минфина РФ отмечал, что РФ не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу и будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны.

Финансовый аналитик Ян Арт заявил, что дефолт, который предрекают России рейтинговые агентства, будет результатом кризиса, а не его причиной. По его словам, вероятным ущербом от него может стать снижение покупательной способности рубля, но сейчас его курс по отношению к доллару не так уж важен. Дефолт же по облигациям федерального займа отразится на банковской системе, но всё равно не сможет её обрушить.