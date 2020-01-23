https://static.news.ru/photo/4e2ff834-3e80-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин и Центробанк продолжают работу по совершенствованию законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) — новой накопительной пенсионной системе.

Для вступающих в ГПП будет два варианта получения денежных средств — получать их частями в течение многих лет либо забрать всю сумму, заплатив НДФЛ.

Минфин при этом рассматривает вариант, при котором плата за выход из ГПП может снизиться в разы.

Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придётся заплатить 130 тыс. рублей, а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы, — цитируют «Известия» главу рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрия Ногина.

Как ранее писал NEWS.ru, первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что гарантированный пенсионный план (ГПП), новую систему пенсионных накоплений планируют запустить в начале 2022 года.