https://static.news.ru/photo/6d85d07c-da18-11e9-af3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Платформа, с помощью которого российские предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, заработает к 15 ноября. Об этом сообщила президенту РФ Владимиру Путину гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Создать платформу для жалоб бизнесменов президент поручил в феврале 2019 года, передаёт РИА Новости. Перед началом заседания набсовета АСИ Путин осмотрел выставку проектов агентства, в том числе стенд, посвящённый платформе.

К 15 ноября уже платформа будет готова. Регламент МВД уже утверждён, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться, — сказала Чупшева.

Гендиректор АСИ также объяснила президенту, как будет работать сервис.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов предложил надзорным и контролирующим структурам не штрафовать коммерсантов за первые нарушения, обещав сформировать соответствующие поправки в законодательство, писал News.ru.