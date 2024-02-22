Платежную систему Contact удалили из реестра Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России удалил платежную систему Contact из соответствующего реестра, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового регулятора. Поводом для этого послужил отзыв лицензии у КИВИ Банка, являвшегося оператором системы. Отмечается, что ЦБ уже предупредил клиентов QIWI, что Contact перестанет работать через некоторое время после отзыва лицензии.

В настоящее время Contact числится в реестре Центробанка РФ как «исключенная платежная система». При этом указывается, что официально ее статус был изменен 22 февраля, а не в день отзыва лицензии у КИВИ Банка. Отмечается, что переводы через официальный сайт платежной системы также недоступны. При попытке перевода средств пользователей информируют о том, что произошла «неизвестная ошибка сервера».

Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка в минувшую среду, 21 февраля. Представители финансового регулятора заявили, что причиной отзыва стало нарушение банком федеральных законов в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, ЦБ выявил многочисленные случаи открытия электронных кошельков по персональным данным физических лиц без их ведома.