https://static.news.ru/photo/ed2fa4d4-208a-11ea-a23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Zongzhi/Xinhua/Global Look Press

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC. Эта технология используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.

Возможность бесконтактной оплаты смартфоном в настоящее время обсуждается с банками. Её сроки реализации пока не называются, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Центробанк запустил СБП в 2019 году. Она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона. Осенью в системе появилась возможность оплачивать покупки с помощью QR-кода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года, потому что компании необходимо доработать 16 базовых систем. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же и начнётся тестирование.