План бюджетных строек оказался выполнен меньше чем наполовину

Программа сдачи социальных и инфраструктурных объектов в 2021 году оказалась выполнена на 42%, сообщает argumenti.ru. Из 291 запланированного объекта запустили в пользование 123, а 30 — ввели в частичную эксплуатацию. Но эти показатели лучше, чем, например, в 2018 году, когда план реализовали только на 38%.

С 2013 года объём строящихся объектов за счёт ассигнований бюджета уменьшился в три раза. Специальная федеральная программа была разработана для строительства в регионах школ, больниц, детских садов. На её реализацию в прошлом году было выделено более 600 млрд рублей. По плану за 12 прошедших месяцев в эксплуатацию должен быть введён 291 объект. На деле удалось «запустить в пользование» только 123 строения. Около 30 объектов введены в частичную эксплуатацию, — сообщает издание.

Также отмечается, что недострой не удаётся вовлечь в экономику — на это указали в Счётной палате. Помимо этого, отсутствуют системные решения по поводу недостроенных зданий. Аудиторы считают, что главной проблемой является низкий уровень подготовки сметной документации в регионах.

Издание подчёркивает, что проблемы теперь должно будет решать Министерство строительства, а не Министерство экономического развития как раньше.

Ранее Счётная плата зафиксировала отсутствие улучшения ситуации с недостроями в 2020 году по сравнению с 2018-м. Сумма вложений по итогам составила 3,9 трлн рублей, фактически не изменившись.