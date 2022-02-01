План Белоруссии по поставкам калия через Россию может обернуться провалом

Белоруссия, лишившаяся возможности экспортировать калий через Литву из-за санкций США, уверяет, что будет поставлять эту продукцию через российские порты. Однако ни в российских компаниях, владеющих портовыми терминалами, ни в правительстве РФ об этих поставках не знают, пишет «Коммерсант».

Премьер Белоруссии Роман Головченко объявил , что страна перенаправила экспорт калийных удобрений из литовского порта Клайпеда в российские порты после того, как «Литовские железные дороги» расторгли контракт на их транспортировку на фоне западных санкций. Кроме того, по его словам, Минск собирается принять жёсткие ответные меры против литовского железнодорожного транзита через Белоруссию.

При этом подтверждений такого перенаправления найти не удалось: более того, отмечается, что Россия не располагает портовыми мощностями для перевалки 10 млн тонн белорусского калия. Наиболее крупные мощности по перевалке удобрений в России принадлежат «Уралкалию», который эксплуатирует Балтийский балкерный терминал (7,5 млн тонн в год), ещё столько же на Балтике могут экспортировать через свои терминалы другие игроки, включая «Фосагро» и «Акрон». Кроме того, в порту Усть-Луга строятся ещё два терминала, однако они рассчитаны на перевалку исключительно российских минеральных удобрений.

В российских химкомпаниях, а также в Минпромторге, Минтрансе РФ и ОАО «РЖД» ситуацию комментировать не стали. Источники полагают, что российские химкомпании не готовы к возможным санкциям из-за сотрудничества с «Беларуськалием». Между тем, по мнению экспертов, ситуация вокруг логистических проблем «Беларуськалия» должна оказать поддержку мировым котировкам на калий.

Литва ввела запрет на транзит белорусского калия по железной дороге с 1 февраля, таким образом поддержав западные санкции в отношении Минска. При этом балтийская республика лишается трети доходов от перевозок данным видом транспорта.

В ответ на это премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона намерена взыскать с Литвы штрафы, полагающиеся за расторжение контракта, а также упущенную выгоду. Он добавил, что Литва сама терпит от моратория значительный ущерб, а Белоруссия заранее успела подготовиться к такому сценарию.