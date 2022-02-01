План Белоруссии по поставкам калия через Россию может обернуться провалом

Белоруссия, лишившаяся возможности экспортировать калий через Литву из-за санкций США, уверяет, что будет поставлять эту продукцию через российские порты. Однако ни в российских компаниях, владеющих портовыми терминалами, ни в правительстве РФ об этих поставках не знают, пишет «Коммерсант».
Премьер Белоруссии Роман Головченко
При этом подтверждений такого перенаправления найти не удалось: более того, отмечается, что Россия не располагает портовыми мощностями для перевалки 10 млн тонн белорусского калия. Наиболее крупные мощности по перевалке удобрений в России принадлежат «Уралкалию», который эксплуатирует Балтийский балкерный терминал (7,5 млн тонн в год), ещё столько же на Балтике могут экспортировать через свои терминалы другие игроки, включая «Фосагро» и «Акрон». Кроме того, в порту Усть-Луга строятся ещё два терминала, однако они рассчитаны на перевалку исключительно российских минеральных удобрений.
В российских химкомпаниях, а также в Минпромторге, Минтрансе РФ и ОАО «РЖД» ситуацию комментировать не стали. Источники полагают, что российские химкомпании не готовы к возможным санкциям из-за сотрудничества с «Беларуськалием». Между тем, по мнению экспертов, ситуация вокруг логистических проблем «Беларуськалия» должна оказать поддержку мировым котировкам на калий.
Литва ввела запрет на транзит белорусского калия по железной дороге с 1 февраля, таким образом поддержав западные санкции в отношении Минска. При этом балтийская республика лишается трети доходов от перевозок данным видом транспорта.
В ответ на это премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона намерена взыскать с Литвы штрафы, полагающиеся за расторжение контракта, а также упущенную выгоду. Он добавил, что Литва сама терпит от моратория значительный ущерб, а Белоруссия заранее успела подготовиться к такому сценарию.