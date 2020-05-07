Пивовары претендуют на место в списке системообразующих компаний

https://static.news.ru/photo/2c17a53e-909d-11ea-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные пивоваренные компании России попросили включить их в список системообразующих предприятий. Об этом сообщила Ассоциация производителей пива.

Исполнительный директор объединения направил соответствующее письмо в Министерство финансов, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В тексте авторы отмечают, что в связи с распространением коронавируса в стране возникли ограничения при продаже алкоголя. При этом производство упомянутых компаний располагается на территории России, а также они имеют агропромышленные проекты по выращиванию ячменя в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация пивоваров Франции сообщила об отсутствии спроса на пиво из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе. Производителям придётся уничтожить 10 млн литров готового продукта.