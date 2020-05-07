Пивовары претендуют на место в списке системообразующих компаний

Основные пивоваренные компании России попросили включить их в список системообразующих предприятий. Об этом сообщила Ассоциация производителей пива.
Исполнительный директор объединения направил соответствующее письмо в Министерство финансов,
В тексте авторы отмечают, что в связи с распространением коронавируса в стране возникли ограничения при продаже алкоголя. При этом производство упомянутых компаний располагается на территории России, а также они имеют агропромышленные проекты по выращиванию ячменя в РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация пивоваров Франции сообщила об отсутствии спроса на пиво из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе. Производителям придётся уничтожить 10 млн литров готового продукта.
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