Пивоварам разрешили производить антисептик без лицензии

https://static.news.ru/photo/194b377e-afa9-11ea-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство разрешило российским пивоваренным компаниям производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов без получения лицензии. Данное положение содержится в постановлении о продлении ряда лицензий и разрешений, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Разрешение распространяется на случаи, когда антисептик производится в некоммерческих целях. Например, для бесплатной его передачи нуждающимся организациям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Рябухин предлагал использовать для производства антисептиков конфискованный контрафактный алкоголь. По его словам, предварительно конфискат необходимо денатурировать, чтобы его нельзя было пить, и тем самым исключить вероятность отравлений.

В настоящее время на складах «Росспиртпрома» хранится 900 тысяч декалитров конфискованного в 2020 году алкоголя и ещё 23 млн декалитров спирта, изъятых в 2019-м.