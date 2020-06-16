Пивоварам разрешили производить антисептик без лицензии

Правительство разрешило российским пивоваренным компаниям производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов без получения лицензии. Данное положение содержится в постановлении о продлении ряда лицензий и разрешений, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Разрешение распространяется на случаи, когда антисептик производится в некоммерческих целях. Например, для бесплатной его передачи нуждающимся организациям,
Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Рябухин предлагал использовать для производства антисептиков конфискованный контрафактный алкоголь. По его словам, предварительно конфискат необходимо денатурировать, чтобы его нельзя было пить, и тем самым исключить вероятность отравлений.
В настоящее время на складах «Росспиртпрома» хранится 900 тысяч декалитров конфискованного в 2020 году алкоголя и ещё 23 млн декалитров спирта, изъятых в 2019-м.
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