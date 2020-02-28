Недельный обвал котировок нефти на целых 13% вследствие злополучного китайского коронавируса вызвал разрыв между ними и ценой отсечения для российского бюджета, достигнув тревожного минимума с 2018 года. Экономисты предупреждают, что дальнейшее снижение грозит ослаблением русского рубля и замедлением накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, дальнейшее распространение пневмонии нового типа способно оказать разрушительное воздействие на темпы роста глобальной экономики.

Как стало известно, майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже к 8.00 мск подешевели на 2,73% ($1,41) — до $50,32 за баррель. В четверг, 27 февраля, их цена падала на 2,05% ($1,08), составив на момент закрытия $51,73 за «бочку». При этом апрельские контракты закрыли дневные торги на минимуме с декабря позапрошлого года ($52,18 за баррель).

При этом Urals обычно продается на физическом рынке с дисконтом к Brent (на 27 февраля он был оценён в $1,86). Иначе говоря, цена Urals уже ушла ниже «баррельных» $50.



Также и апрельские котировки фьючерсов на WTI на торгах в Нью-Йорке в пятницу падали на 2,95% (на $1,39) — до $45,7 за баррель. По результатам предыдущей сессии их стоимость рухнула на 3,37% (на $1,64) — день завершился на самой низкой отметке с начала 2019 года ($47,09 за «бочку»).

Вместе с этими падениями цена мартовских контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) опустились до 360,5 юаня за баррель (на 2,2%). C начала же текущей недели котировки упали на 13%.

Таким образом, обвальное падение котировок на новостях о распространении COVID-2019 привёло к тому, что разрыв между стоимостью нефти и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за «бочку» Urals в нынешнем году) сократился до минимального значения за время существования текущей версии бюджетного правила (БП) в РФ.

БП, принятое в позапрошлом году подразумевает, что нефтегазовые доходы госбюджета поверх цены отсечения (каждый год идёт индексация на 2%, начиная с $40 в 2017 году) строго поступают в Фонд национального благосостояния (в «копилку»).

Нынешние нефтяные котировки опустились ниже прогнозной цены, которая была заложена в федеральный бюджет на текущий год. В соответствии с обновленным макропрогнозом кабмина, оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год была повышена с $57 до $57,7.



Но пока цена на нефть Urals превышает базовую (в этом году порядка $42 за баррель), осуществляются операции по покупке валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов, информирует пресс-служба финансового ведомства. «В случае снижения фактических цен ниже этого уровня предусмотрено проведение операций по продаже валюты в объёме выпадающих нефтегазовых доходов», — указывает Минфин.

Опасный разрыв

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Очевидно, что понижающаяся динамика нефтяных котировок (марки Urals), очередной «антипик» которых был достигнут 28 февраля ~ $49 (с незначительными корректировками внутри операционного дня), — оказывает существенное торможение в части аккумулирования средств ФНБ и отодвигает достижение его целевого уровня в 7% ВВП, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко. Действующее в настоящий момент бюджетное правило оставляет минимальный разрыв между значением $42,4 и «сегодняшним рынком», уточняет эксперт.

Однако изменение этого негативного тренда может быть реализовано (и эта реализация критически важна в кратко-среднесрочной перспективе) для российского бюджета через решение со стороны ОПЕК+ о снижении объёмов добычи чёрного золота участниками картеля. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

Другое возможное «мягкое» решение вопроса, отмечает он, лежит в плоскости купирования вируса как в Китае, так и в странах, куда он смог добраться. И любой (даже минимальный) позитивный сдвиг в этом вопросе найдёт отражение в изменении рыночных котировок.

Соответственно, и реализация задач, поставленных перед новым правительством, в значительной степени зависят от поступающих «с полей» всего мира новостей. При этом, надо понимать, что блок социальных задач (а также задач, имеющих прямую корреляцию с этим блоком), останутся в приоритете, принимая во внимание тот факт, что экономика, даже с учетом существенного внешнего воздействия, обладает значительной степенью финансовой прочности, которая в перспективе как минимум ближайшего квартала обеспечит выполнение приоритетных задач.

В течение последнего десятилетия в России удалось создать механизм снижения влияния на бюджет шоков от резкого падения цен на нефть и другие энергоресурсы, отмечает руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

Отрезвляющим можно считать 2009 год, когда доходы бюджета резко снизились, а расходы по инерции продолжали расти. Даже в декабре 2008 года, когда экономический кризис, сопровождавшийся и падением цен на нефть, уже стоял на пороге, федеральное правительство провело увеличение зарплат бюджетников. В результате федеральный бюджет попал в 6-процентный дефицит (по отношению к ВВП), который пришлось гасить за счёт практически полного исчерпания стабилизационного фонда. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

Впоследствии действия федерального правительства были более осторожными, уточняет Климанов. «Подушка безопасности» также срабатывала. Сейчас средства Фонда национального благосостояния относительно большие и они должны позитивно сыграть в случае неблагоприятного развития ситуации, уверен аналитик. Поэтому в этой связи, всё же оговаривается эксперт, при безусловной поддержке инициатив социального характера, наращивать расходы сейчас нужно осторожно.

Но ФНБ изначально и создавался как «подушка безопасности» на случай подобных неблагоприятных ситуаций, объясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иными словами, деньги, которые откладывались в фонд не учитываются в момент распределения средств из бюджета, который сбалансирован, исходя из стоимости нефти в $40 за баррель. Падение цен на сырьё может привести к сокращению поступлений в бюджет и уменьшить профицит, но каких-то проблем с выполнением социальных обязательств возникнуть не должно. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Тем не менее, говорит Николаев, поведение чиновников выглядит странным: вместо того, чтобы стимулировать экономику и увеличивать государственные инвестиции, правительство продолжает копить деньги. Когда ВВП страны замедляется, государство начинает снижать налоги и наращивать объёмы расходуемых средств, однако в случае с Россией происходит обратное — обязательные выплаты растут, а деньги из бюджета не расходуются: в 2018 году профицит составил 2,75 трлн рублей, а в 2019 году — 2 трлн рублей.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Часто говорят о снижении зависимости от нефтяных цен, но происходит оно лишь за счёт увеличения налоговых поступлений от того же НДС, которые в 2019 году увеличились на 19% или 683 млрд рублей, и налога на прибыль — 11% или 443 млрд рублей, — сказал эксперт.

Получается, что правительство продолжает выкачивать деньги из стагнирующей экономики и практически ничего не даёт взамен, подытоживают эксперты. А это значит, что рано или поздно такая стратегия приведёт к окончательному истощению экономического потенциала, после чего станет гораздо сложнее и изымать деньги и финансировать государственные программы, особенно в рамках громких социальных обещаний президента Путина и премьера Мишустина.

Вместе с тем экономист Михаил Делягин вообще полагает, что не падение нефти до $49 и ниже может развалить властную пирамиду социальных инвестирований.

Пирамида может посыпаться, но это не будет связано с нефтью. Если, конечно, она не упадёт до 43 долларов и ниже. В федбюджете на 1 февраля 13,5 трлн рублей. Если эти деньги направить на нечто полезное вроде модернизации, то Россия кризиса не заметит вовсе. Как она с 1934 года не замечала, что в мире продолжается глобальная депрессия. Если же эти деньги замораживать и сокращать текущие расходы, то от этого нам всем будет очень скверно. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

Вместе с тем Делягин напомнил, что экономика в России всё ещё остаётся нефтезависимой. А пока это так, тревоги, связанные с возможным крахом надежд на успешное социальное инвестирование, россиян не покинут. А это значит, что нам придётся и дальше связывать своё хорошее настроение с капризами нефтяных котировок на мировых биржах.