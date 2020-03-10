https://static.news.ru/photo/8d9eb0cc-62fd-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Странам-участницам ОПЕК+ нужно договориться о заключении новой сделки. Об этом заявил руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя обвал цен на нефть на мировом рынке после неудавшихся переговоров.

По мнению эксперта, с точки зрения мировой экономики в падении цен на сырьё нет ничего необычного. Изменились только ожидания по поводу того, как будет строиться дальнейшая работа. Однако её результаты станут известны лишь по итогам первого квартала — в апреле.

Пикин добавил, что из-за эпидемии коронавируса все ждут замедления мировой экономики. Снижается экономическая активность, люди боятся перемещаться из-за риска заразиться, уменьшается спрос в туристической отрасли.

Замедляется экономическая активность. Замедляется мировая экономика. Это всё влияет на спрос на основные сырьевые товары, включая нефть и газ. И только золото, которое всегда в цене, — единственное, что выросло за последние пару месяцев, — рассказал изданию «ПолитЭксперт» директор фонда.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Китае улучшается, однако в других странах мира эпидемия набирает обороты. Пикин полагает, что именно на этом фоне и не была заключена новая сделка по ОПЕК+. Это привело к тому, что 9 марта обвалились мировые фондовые рынки.

Сегодня мы видим, что некоторые инвесторы взялись за ум и стали более трезво оценивать ситуацию. Всё стало восстанавливаться. Но замедление мировой экономики за одну ночь никто не отменит. Это то, что нас ждёт в этом году. Экономика Китая и других стран будет расти меньше. Это, конечно, будет влиять на мировой спрос. Что касается рынка нефти, как конкретно будут действовать страны, — никто ещё не объявил, — констатирует эксперт.

Он добавил, что для того, чтобы договориться о дальнейших действиях, есть три недели.

Ситуация прояснится. Если стороны придут к какому-то консенсусу, чтобы хотя бы не увеличить квоту, а сохранить то, что было в рамках нового соглашения или путём других механизмов, мы обратно вернёмся к цене нефти выше $40 за баррель, — подчеркнул Пикин.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Параллельно с этим Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за распространения коронавируса.