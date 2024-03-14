Пик инфляции уже близко: как в РФ подорожают яйца, алкоголь, техника

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В Центробанке спрогнозировали пик инфляции на апрель — июнь этого года. Причинами становятся дефицит товаров в России, работа печатного станка, закредитованность населения и атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, говорят эксперты. Об этом, а также о том, какие товары подорожают сильнее всего в нашей стране, подробно рассказывает NEWS.ru.

О каком пике инфляции говорит ЦБ

Пик годовой инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года, заявил сегодня первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. По его словам, инфляция сейчас замедлилась, но остается выше целевых показателей. Тем не менее, отметил он, тенденции соответствуют базовому прогнозу ЦБ.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во II квартале этого года», — заявил Ганган.

Накануне в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в период с 5 по 11 марта в годовом выражении ускорилась до 7,6%. При этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,07%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось на 0,6%, на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне предыдущей недели (0,13%).

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В чем причины инфляции в России

Как отметила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, причину будущего роста инфляции предсказать достаточно сложно. Обычно на это влияют несколько факторов, которые только усиливают друг друга. «Это и рост номинальных доходов граждан, и влияние кризиса в Красном море (из-за атак йеменских хуситов на проходящие там суда многие торговые компании выбрали другие, более долгие и дорогостоящие маршруты. — NEWS.ru.)», — говорит Лебединская. Потенциально разогнать инфляцию может и сезонное удорожание санаторно-оздоровительных услуг, зарубежного туризма и авиаперелетов, говорит она.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев поясняет NEWS.ru: главными причинами усиления инфляции являются уровень закредитованности населения, эмиссия денег (печатный станок) и дефицит товаров. «В России уже и так довольно большое количество людей с пятью и более кредитами (соответственно, люди легче относятся к тратам и продавцы легче поднимают цены. — NEWS.ru.). А тот же ЦБ РФ ожидает дальнейшего роста кредитного портфеля на уровне 6–11% в ближайшие годы», — говорит Деев. Кроме того, работает эффект базы от экономических потрясений прошлого года. В результате пик инфляции придется, скорее всего, как раз на II квартал или начало III, заключает Деев.

Антонов добавляет, что инфляцию разгоняют высокие траты россиян на недвижимость и автомобили. И именно от цен на них во многом зависит общий уровень инфляции в стране.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как на инфляцию влияет ставка ЦБ

Cчитается, что лаг между максимальным повышением ставки ЦБ и влиянием на цены в стране, то есть торможением их роста или снижением, составляет около полугода, сказал NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Поэтому он настроен оптимистично: «В декабре ключевая ставка взлетела до 16% и к концу весны как раз и должна подействовать, то есть сбить высокий темп роста инфляции», — сказал Зельцер. А пока потребительские цены растут ещё как бы по инерции, говорит он.

Впрочем, все остальные опрошенные NEWS.ru эксперты в росте цен не сомневаются. Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подтверждает, что именно регулирование уровня ключевой ставки является основным инструментом обуздания инфляции в стране. Но пока до желаемого показателя в 4,5% за год еще далеко. И это несмотря на очевидное замедление роста инфляции в начале 2024 года. «Чтобы приблизиться к 4–5%, необходимо, по логике действий Центробанка, ужесточение денежно-кредитной политики, вопреки ожидаемому бизнес-сообществом и финансовыми организациям снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании», — сказал Шнейдерман. Эксперт также не видит предпосылок к тому, чтобы ЦБ начал снижать ставку на ближайшем заседании 22 марта. Вероятно, напротив, в этом году ЦБ будет снова поднимать ставку, допускает аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом рубля в апреле — июне

Как заявил NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, иностранные валюты будут торговаться на тех ценовых уровнях, которые будут соответствовать геополитической ситуации к концу II квартала. «Слишком много факторов оказывают влияние на локальный валютный рынок, чтобы делать трехмесячный прогноз. Послушаем, что скажет глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта. Вероятность ослабления рубля к доллару до 97 рублей составляет 60%», — сказал Антонов.

Лебединская также отмечает, что возможным «движком» инфляции может стать рост курса доллара до уровня 92,1–92,3 руб. во II квартале.

Впрочем, Шнейдерман полагает, что в апреле у рубля есть шансы укрепиться до 87,5–89 за доллар. «По евро прогнозируем коридор 96–103 рубля», — добавил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что подорожает в апреле — июне

Как говорит Лебединская, потенциальный список товаров, которые могут заметно подорожать, включает: фрукты (виноград), имбирь, зерно, кофе и какао, свинину, молочные продукты и вина, а также чай, специи, мясо птицы и прочие продукты. Однако сезонные факторы, к примеру, большие урожаи отдельных овощей и фруктов, могут смягчить ситуацию.

Деев добавляет к этому списку элитный алкоголь и табак, а также электронику и бытовую технику, машины и их запчасти. «На сколько конкретно подорожают, пока трудно прогнозировать, но, скорее всего, в пределах инфляции», — отметил он.

Цены на продукты как росли, так и будут расти, подтверждает Антонов. По его словам, с января 2014 года по январь 2024 года инфляция составила 100,73%. И за этот год можно ожидать повышения цен еще на 15–20% на отдельные категории продуктов. «Это по собственным ощущениям, в официальные данные по инфляции я не верю. В 2023 году мы наблюдали существенный рост цен на яйца, овощи, фрукты. Эта тенденция может сохраниться и во II квартале 2024 года», — сказал Антонов. Непродовольственные товары при высокой инфляции обычно дорожают более умеренными темпами, говорит аналитик. Но сразу добавляет: многое будет зависеть от курса рубля и себестоимости импортируемых товаров.

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