Владелец PickPoint выкупит сеть постаматов Qiwi Box у компании Qiwi. Сделка пройдёт в несколько этапов, для того чтобы клиенты не почувствовали изменений.
Стоимость одного терминала равна примерно 200--300 тысячам рублей. Покупка всех постаматов может обойтись компании примерно в 500 миллионов рублей.
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».
Как ранее писал NEWS.ru, первый российский долларовый миллиардер Андрей Рогачёв продаёт Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Каждый из них один из основателей розничной сети «Пятёрочка» оценил в 750,7 млн рублей.
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