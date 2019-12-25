https://static.news.ru/photo/89f5b50c-27ab-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pickpoint_rus/vk.com

Владелец PickPoint выкупит сеть постаматов Qiwi Box у компании Qiwi. Сделка пройдёт в несколько этапов, для того чтобы клиенты не почувствовали изменений.

Стоимость одного терминала равна примерно 200--300 тысячам рублей. Покупка всех постаматов может обойтись компании примерно в 500 миллионов рублей.

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Как ранее писал NEWS.ru, первый российский долларовый миллиардер Андрей Рогачёв продаёт Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Каждый из них один из основателей розничной сети «Пятёрочка» оценил в 750,7 млн рублей.