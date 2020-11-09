PGNiG: «Газпром» предложил пересмотреть цену на газ для Польши

https://static.news.ru/photo/9e4bdbbe-22d5-11eb-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Газпром» подала заявку на пересмотр установленной в Ямальском контракте цены на поставляемый в Польшу газ, сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG.

По данным правления польской компании, заявка от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» поступила 9 ноября. Документ предполагает пересмотр контрактной цены энергоносителя на основании Ямальского контракта — договора купли-продажи природного газа Республике Польша от 25 сентября 1996 года, в сторону её увеличения, передаёт ТАСС.

Как считают в PGNiG, данный запрос является необоснованным и «не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте, и, как следствие, является бесполезным».

1 ноября «Газпром экспорт» получил обращение компании PGNiG из Польши с требованием пересмотреть с 1 ноября 2020 года цены на поставляемый газ. Условия соглашения можно изменить, если стороны сойдутся во мнении, что цены «не отвечают рыночной ситуации».

Как писал NEWS.ru, «Газпром экспорт» подтверждает получение обращения PGNiG с требованием пересмотра с 1 ноября 2020 года цены по контракту на поставку газа. Там также пояснили, что в соответствии с условиями договора любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра цены раз в три года.