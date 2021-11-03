ПФР рассказал, как получить всю сумму накопительной пенсии сразу

Эксперты Пенсионного фонда рассказали. как можно за один раз получить всю сумму накопительной пенсии. Такое право есть у некоторых россиян, которые могут получить деньги единоразово или ежемесячно при достижении пенсионного возраста, сообщает «РГ».

Все накопления могут быть выплачены одной суммой, если расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии, — назвали главное условие специалисты ПФР.

При этом получатель может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счёт поступят новые средства. Но сделать это можно не раньше, чем через пять лет.

Если расчётный размер накопительной пенсии составляет больше 5%, то она рассчитывается из ожидаемого периода выплаты пенсии — 258 месяцев. Продолжительность выплаты получатель может определить самостоятельно, но она не может длиться меньше десяти лет.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлён ещё на один год — до 2024 года.