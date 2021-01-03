ПФР получит право лишать пенсии иностранцев

https://static.news.ru/photo/165698cc-4e48-11eb-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пенсионный фонд может получить право лишать не положенных им пенсий приезжих. Так в стране хотят ужесточить контроль за целевым расходованием бюджета фонда.

Право на страховую пенсию наравне с россиянами сейчас имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории России. Для получения выплат им надо представить в ПФР документ о действительном виде на жительство, пишет «Парламентская газета».

Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена, — приводит издание слова замглавы Минтруда Андрея Пудова.

Пенсии прекратят начисляться и выплачиваться с момента поступления сведений об истечения срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начисляться уже с 1 числа последующего месяца.

Соответствующий законопроект предполагается рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию. А к 1 января 2023 года в России должен заработать единый федеральный информационный регистр , где будут учтены все положенные выплаты россиянам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года.