https://static.news.ru/photo/788fe804-cd34-11e9-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно.

Сейчас граждане получают свои накопления целиком, если размер рассчитанной для них накопительной пенсии составляет менее 5% от суммы общей пенсии. По подсчётам аналитиков, для получения накопительной пенсии нужно иметь на счету порядка 177 тысяч рублей, передаёт РБК .

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию только тем, у кого она выше 20% от федерального прожиточного минимума на 2019 год, сейчас эта сумма равняется для пенсионеров 8846 рублям. В случае принятия таких мер, число получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты возрастёт.

Министерство финансов и ЦБ пока формируют свою позицию по данной инициативе ПФР.

Как писал News.ru ранее, неработающим пенсионерам Москвы с 1 сентября 2019 года на две тысячи рублей повысили минимальную пенсию с учётом городской надбавки.