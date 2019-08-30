Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно.
Сейчас граждане получают свои накопления целиком, если размер рассчитанной для них накопительной пенсии составляет менее 5% от суммы общей пенсии. По подсчётам аналитиков, для получения накопительной пенсии нужно иметь на счету порядка 177 тысяч рублей, передаёт
ПФР предлагает назначать накопительную пенсию только тем, у кого она выше 20% от федерального прожиточного минимума на 2019 год, сейчас эта сумма равняется для пенсионеров 8846 рублям. В случае принятия таких мер, число получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты возрастёт.
Министерство финансов и ЦБ пока формируют свою позицию по данной инициативе ПФР.
Как писал News.ru ранее, неработающим пенсионерам Москвы с 1 сентября 2019 года на две тысячи рублей повысили минимальную пенсию с учётом городской надбавки.