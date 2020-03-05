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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году не будет проводиться в связи со вспышкой коронавируса. Соответствующее решение принял оргкомитет.

В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить, — сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в связи с быстрым распространением этого вируса в странах — участницах форума, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.