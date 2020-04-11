Песков ждёт формализации договорённостей по сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2ebf17de-7bf5-11ea-a877-fa163e074e61_660.jpg Фото: PDVSA/facebook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется на скорую формализацию договорённостей по сделке ОПЕК+.

По его словам, в настоящее время продолжается напряжённая работа с партнёрами из Мексики.

Мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать этот консенсус, — сказал он в эфире «Первого канала».

Песков также отметил, что сам документ «хоть и с отложенным условием» является чрезвычайно позитивным и важным для международных рынков.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэнерго страны Александр Новак заявил, что нефтяные компании России не допустят закрытия скважин из-за нового соглашения о сокращении добычи.

Государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны. Накануне страны ОПЕК+ не смогли достичь договорённости из-за несогласия Мексики. Но неожиданным спасителем выступил президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов помочь мексиканцам за счёт снижения собственного производства. Если Вашингтон это сделает, последнее препятствие на пути к новому соглашению ОПЕК+ будет преодолено.