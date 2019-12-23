Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2» без ответа.
В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России, — сказал Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что введением новых санкций против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Вашингтон лишь подорвал доверие к себе во всём мире.
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