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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в этом году вырастет на 0,7%, до 560 млн тонн, по газу прирост составит 1,7%, добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.

Нефти мы добудем в этом году, по прогнозу, порядка 560 млн тонн — это плюс 0,7% по отношению к 2018 году. По газу будет показатель 737 млрд куб. метров, прирост...