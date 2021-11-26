Песков заявил о соблюдении основ макроэкономической стабильности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит причин для беспокойства из-за оттока капиталов из России. Он пояснил это соблюдением всех основ макроэкономической стабильности, которое наблюдается в России, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России, пресс-секретарь отметил , что рынки «развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».

Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность, — сказал он.

Ранее сообщалось, что вывоз капитала из России частным сектором за период с января по апрель текущего года снизился на 33,21% по сравнению с прошлым годом. Так, за три месяца 2021 года отток составил $18,7 млрд, в то время как по итогам четырёх месяцев 2020 года — $28 млрд. Профицит внешней торговли России по итогам указанного периода уменьшился на 11,6% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $35,8 млрд. Годом ранее это значение достигло $40,5 млрд.

Как уточняется, сократилось чистое кредитование остального мира банками, в связи с чем показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.