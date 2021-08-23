Песков заявил о поддержке Путиным идеи строительства новых городов в Сибири

Идея главы Министерства обороны России (Минобороны РФ) Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири импонирует президенту страны Владимиру Путину. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

По его мнению, задумка Шойгу является крупной и амбициозной. Однако из-за её больших масштабов эту идею необходимо обговаривать и готовить к дальнейшей реализации, подчеркнул Песков.

В то же время, по его словам, президента страны заинтересовал этот проект. Поэтому в обозримой перспективе его не стоит сбрасывать со счетов.

Ранее стало известно, где может появиться первый сибирский город из плана Шойгу. Он, с большой долей вероятности, появится на границе Хакасии и Красноярского края. Населённый пункт хотят возвести в Минусинской котловине.